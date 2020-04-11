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Сделано заявление о состоянии здоровья Надежды Бабкиной

16:48
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Комментарий дал её официальный представитель

Динамика состояния народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной положительная. Об этом сообщил её официальный представитель Антон Собянин. На прошлой неделе руководителя ансамбля "Русская песня" госпитализировали с пневмонией.
Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус

У Бабкиной подозревали коронавирус, все симптомы говорили об этом. Но выяснилось, что диагноз не подтвердился. Тем не менее, певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, сообщает РИА Новости.

Ранее из больницы в Коммунарке выписали Игоря Николаева. У него тоже была тяжёлая пневмония. С диагнозом COVID-19 в туже больницу попал Лев Лещенко, а до этого коронавирус был выявлен у Стаса Михайлова.

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