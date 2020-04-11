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Когда завершится эпидемия коронавируса в России

14:32
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Прогноз даёт учёный

Эпидемия коронавируса в России может завершиться в начале июня. Такой прогноз дал академик РАН Виктор Малеев.
Российские регионы усиливают ограничения из-за коронавируса

Как сказал учёный в интервью "Парламентской газете", это зависит от отношения жителей страны к режиму самоизоляции и карантина. Если они будут соблюдать рекомендации властей по недопущению распространения коронавируса, то вспышка болезни затухнет к лету.

Также важно, чтобы в больницах не было врачебных ошибок, отметил академик. "Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём", - сказал Малеев.

По данным на 11 апреля, в мире заразились коронавирусом 1702525 человек, в России диагноз COVID-19 подтверждён у 13584 больных, в Москве инфицированы 8852 человек.

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