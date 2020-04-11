В Кремле рассказали об отменном здоровье Путина

Президент работает больше, чем обычно

Пресс-секретарь президента России рассказал об отменном здоровье Владимира Путина. Дмитрий Песков был гостем передачи "Большая игра" на Первом канале. На вопрос ведущего о здоровье главы государства он ответил: "Отменное, вы видите это по рабочему графику".

Представитель Кремля отметил, что встреч в режиме видеоконференций в последние дни стало больше. Работать приходится более интенсивно, сказал Песков.

Он также рассказал, что большая часть сотрудников администрации президента, кто задействован в обеспечении деятельности главы России, ежедневно сдают тест на коронавирус.

Напомним, что в России зарегистрировано 13584 человека с коронавирусом, основная масса заболевших находится в Москве – 8852 инфицированных.

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