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В Кремле рассказали об отменном здоровье Путина

14:13
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Президент работает больше, чем обычно

Пресс-секретарь президента России рассказал об отменном здоровье Владимира Путина. Дмитрий Песков был гостем передачи "Большая игра" на Первом канале. На вопрос ведущего о здоровье главы государства он ответил: "Отменное, вы видите это по рабочему графику".
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Представитель Кремля отметил, что встреч в режиме видеоконференций  в последние дни стало больше. Работать приходится более интенсивно, сказал Песков.

Он также рассказал, что большая часть сотрудников администрации президента, кто задействован в обеспечении деятельности главы России,  ежедневно сдают тест на коронавирус.

Напомним, что в России зарегистрировано 13584 человека с коронавирусом, основная масса заболевших находится в Москве – 8852 инфицированных.

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