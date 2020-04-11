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В Москве ежедневно делают 18 тысяч анализов на коронавирус

14:48
  • суббота
  • 11 апреля 2020

В одной из лабораторий побывал Сергей Собянин

В ближайшее время в НИИ имени Склифосовского в Москве смогут проводить до четырёх тысяч анализов на коронавирус в сутки. Это в два раза больше, чем сейчас. 11 апреля лабораторию осмотрел мэр Сергей Собянин. Он сообщил,что ежедневно в Москве проводится 18 тысяч анализов на коронавирус. 
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Институт Склифосовского - один из крупнейших столичных центров, где поводят тесты на опасную инфекцию. Туда поступило новое оборудование – шесть высокотехнологичных аппаратов для проведения анализов, в том числе, роботизированные станции.

Каждая из них может исследовать до тысячи проб ежедневно. Мощности лаборатории будут увеличивать и дальше, сообщает "ТВ Центр".

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