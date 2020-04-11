На всех въездах в Москву появились наряды ДПС

Сотрудники полиции спрашивают у водителей о цели поездки в столицу

На всех въездах в Москву появились патрули ДПС. Полицейские выборочно останавливают машины и спрашивают о цели поездки в столицу.

В МВД призывают граждан к сознательности и соблюдению режима самоизоляции. В Москве и области планируют ввести новые ограничения со следующей недели.

Сейчас в двух регионах закрыты спортивные и увеселительные учреждения, салоны красоты и магазины промтоваров. Работают только продовольственные магазины, аптеки и банки. Гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

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