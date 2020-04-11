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Сделано важное заявление о Параде Победы 9 мая

15:22
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Он состоится в любом случае

Парад Победы обязательно состоится 9 мая или позже, такое заявление прозвучало в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что никаких решений о переносе праздничных мероприятий к 75-летию Победы пока не принималось.
Парад Победы 9 мая в Москве пройдет без ветеранов

"Они будут приниматься позже с учётом того, как будет развиваться ситуация, рассматриваются разные варианты, что вполне понятно", -  сказал представитель Владимира Путина в программе "Большая игра" на Первом канале.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдёт в онлайн-режиме. В ней смогут принять участие все желающие.

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