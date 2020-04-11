Почему россияне считают чеснок и лимон спасением от коронавируса

Лечиться надо проверенными препаратами

Россияне не до конца осознали риски заражения коронавирусом и по-прежнему верят в чеснок, имбирь и лимон. Министр здравоохранения Михаил Мурашко полагает, что также не все граждане страны понимают важность соблюдения режима самоизоляции.

"Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют", – сказал министр. По его мнению, сейчас есть много сценариев развития ситуации и все они связаны с мерами, которые предпринимают власти. Пик эпидемии может сместиться на лето, а может произойти и в ближайшие дни.

Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жёсткий карантин, блокировка любой активности.

Глава Минздрава предупредил, что чеснок, имбирь и лимон не в состоянии справиться с коронавирусом. Для лечения болезни необходимы современные препараты.

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