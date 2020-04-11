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Роспотребнадзор ограничил работу большинства столичных организаций

17:29
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Они должны прекратить работу до 19 апреля

Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса в Москве. Большинство городских организаций до 19 апреля с возможным продлением должны ограничить или приостановить свою работу.
Число заболевших COVID-19 в Москве увеличилось до 8852 человек

Продолжат работу только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

Организациям необходимо соблюдать профилактические меры и проводить дезинфекцию помещений. Приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов. Также временно приостанавливается работа каршеринга.

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