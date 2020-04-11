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В Москве за нарушение правил карантина оштрафовано уже 26 человек

17:11
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Их доставили в обсервационные центры

В Москве привлечены к административной ответственности 26 нарушителей карантина, сообщает пресс-служба Объединения административно-технических инспекций.
В Москве начали штрафовать водителей, нарушающих карантин по коронавирусу

Это – граждане с коронавирусом, которые дали своё согласие на лечение дома при условии соблюдения строгого карантина. При помощи технических средств было установлено, что они самовольно покинули свои дома.

Каждому заболевшему были разъяснены правила прохождения лечения на дому. Несмотря на это, они нарушили карантин и подвергли риску здоровье окружающих. Всех нарушителей доставили в специально оборудованные обсервационные центры. Там они будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов.

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