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"Техноград" открыл интерактивную образовательную платформу

17:32
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Обучение проходит бесплатно

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил интерактивную платформу для обучения в онлайн-формате, на которой доступны более 70 бесплатных мастер-классов по различным направлениям.  Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
В "Технограде" побывали более 200 тысяч человек

Среди профессий, которые можно освоить - звукорежиссура, операторское мастерство, технология продаж и маркетинг, веб-программирование, компьютерная графика, классическая живопись, английский язык.

"Онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний, чтобы быть уверенными в своих силах и выдерживать конкуренцию на рынке труда. Составляя программу, методисты "Технограда" взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми - перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства", - сказала Сергунина.

Обучение проводится бесплатно. Занятия доступны пользователям вне зависимости от места жительства. Большинство из них рассчитано на взрослых, а некоторые - на детей старше пяти лет. Расписание мастер-классов ежедневно обновляется. Чтобы воспользоваться образовательными программами, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

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