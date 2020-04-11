55-летняя Ирина Безрукова поделилась провокационным фото

Она опубликовала снимок в свой день рождения

В свой день рождения, 11 апреля Ирина Безрукова шокировала поклонников откровенным снимком. Актриса сфотографировалась в плаще на голое тело и выложила фото в Instagram.

"Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла. Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра", - написала актриса.

Она призналась в том, что не ощущает себя на этот возраст и продолжает жить полной и интересной жизнью.

А знаете в чём секрет? Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности.

Комментаторы отметили, что Ирина Безрукова остаётся по-прежнему прекрасной. После развода с Сергеем Безруковым она не встретила нового избранника, но, похоже, этот факт актрису не смущает.

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