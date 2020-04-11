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Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

18:05
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Ему было 64 года

В Нальчике скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. Ранее у него подтвердили наличие коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. После госпитализации в одну из больниц города муфтия подключили к кислороду, он был в тяжёлом состоянии.
Дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери

Мартазанов был избран муфтием Духовного центра мусульман Ингушетии в июле 2019 года сроком на пять лет.

По данным на 11 апреля, в России зарегистрировано 13584 случая заражения коронавирусом, 94 человека умерли. В Ингушетии 29 заболевших COVID-19, один человек находится в тяжёлом состоянии. В мире число заболевших превысило 1700000 человек.

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