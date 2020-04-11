В Химках сняли на видео гигантскую очередь из скорых

В оперштабе дали разъяснения

В соцсетях активно распространяется видео огромной очереди из скорых на въезде в клинический центр Федерального медико-биологического агентства в подмосковных Химках. Ситуацию прокомментировали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Там сообщили, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой поток пациентов за последние дни увеличился. Все пациенты будут помещены в стационар и получат необходимую медпомощь, сказали в штабе.

Аналогичное видео, снятое рядом с госпиталем для ветеранов войн, также циркулирует в соцсетях. Ранее сообщалось, что московские врачи работают на пределе сил. В столице за последние дни резко выросло число инфицированных коронавирусом, сейчас их 8852 человека.

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