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В Лондоне умер российский политолог Александр Некрасов

18:46
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Ему было 63 года

Известный российский политолог Александр Некрасов скончался в Лондоне, ему было 63 года. После очередного телеэфира в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" ему стало плохо, приехавшая скорая поставила диагноз "инсульт".
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В своём последнем комментарии в телеэфире политолог рассказывал о коронавирусе в Британии, о состоянии здоровья премьер-министра Бориса Джонсона. Некрасов сообщил телезрителям о своём лечении в отделении интенсивной терапии в британской частной клинике.

Александр Некрасов был правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова. С 1960 года он проживал в Лондоне, потом вернулся в Россию, где окончил МГИМО. Последние годы он жил в Британии, где работал на телевидении и писал книги.

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Политолог Александр Некрасов
Политолог Александр Некрасов
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