Собянин объяснил порядок действия цифровых пропусков в Москве

С 15 апреля они будут обязательными для поездок на личном и общественном транспорте

Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для передвижения по Москве и Московской области. Об этом он сообщил в блоге на своем сайте. Оформление пропусков начнется уже с понедельника, 13 апреля.

"Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения", - написал мэр.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Цифровой пропуск нужно иметь для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — автомобиле, мотоцикле, такси, метро, МЦК, МЦД, электричках и автобусах.

Всего существует три вида пропуска: для поездок на работу, если присутствие на рабочем месте является абсолютно необходимым (количество поездок и срок не ограничены), для поездок в больницу (он будет выдаваться на один день и только для визита в конкретное медицинское учреждение) и поездок по личным целям, например, в магазин, на дачу или вокзал (он также выдается на один день и только 2 раза в неделю).

Получить пропуск можно тремя способами: на портале mos.ru, отправив СМС на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Между Москвой и Московской областью будет действовать "роуминг" пропусков. Жителям столицы для поездок в область нужно получить пропуск на сайте mos.ru, а жителям Подмосковья - на сайте uslugi.mosreg.ru.

Пропуска будут выдаваться в электронном виде. Они представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Накануне во время обращения к москвичам в прямом эфире канала "ТВ Центр", Сергей Собянин заявил, что введение пропускного режима — неизбежное ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Москве.

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