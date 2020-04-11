Как получить пропуск для поездок по Москве

Это можно сделать тремя способами

С 15 апреля в Москве вводятся обязательные цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. На своём официальном сайте он разъяснил, как получить цифровой пропуск.

Это можно сделать тремя способами: на портале mos.ru, с помощью СМС или по телефону. На сайте нужно выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу" и выполнить все необходимые требования. При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке на получение пропуска нужно указать номер карты "Тройка" или "Стрелка".

После оформления заявки пропуск будет выслан на электронную почту. Можно также оформить его, отправив СМС на короткий номер 7377 или позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77. Цифровые пропуска не надо оформлять военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и гражданам младше 14 лет.

Для передвижения пешком пропуск не нужен. Начать оформление спецпропусков можно будет с 13 апреля. Как написал Сергей Собянин, между Москвой и Подмосковьем будет действовать роуминг пропусков, в области вводятся аналогичные меры.

Сергей Собянин назвал введение пропускной системы необходимостью. Это нужно для сохранения жизни и здоровья многих москвичей.

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