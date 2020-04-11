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В Подмосковье вводятся электронные пропуска для поездок на транспорте

20:12
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Система заработает с 15 апреля

Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля. Такая же система заработает в Москве. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пропуск нужно будет  оформлять всем, кто пользуется личным или общественным транспортом.
Собянин объяснил порядок действия цифровых пропусков в Москве

Для этого необходимо заполнить простую форму на портале uslugi.mosreg.ru. Пропуск потребуется для поездки на работу или в больницу, к родным или в магазин. Передвигаться пешком в регионе можно будет без пропусков. Между Москвой и областью будет действовать роуминг пропусков, проблем у граждан не будет.

Как ранее сообщил на своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 апреля в столице вводятся обязательные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Введение этой системы Собянин назвал необходимостью. Это нужно для сохранения жизни и здоровья москвичей.

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