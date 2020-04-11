В Подмосковье вводятся электронные пропуска для поездок на транспорте

Система заработает с 15 апреля

Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля. Такая же система заработает в Москве. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пропуск нужно будет оформлять всем, кто пользуется личным или общественным транспортом.

Для этого необходимо заполнить простую форму на портале uslugi.mosreg.ru. Пропуск потребуется для поездки на работу или в больницу, к родным или в магазин. Передвигаться пешком в регионе можно будет без пропусков. Между Москвой и областью будет действовать роуминг пропусков, проблем у граждан не будет.

Как ранее сообщил на своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 апреля в столице вводятся обязательные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Введение этой системы Собянин назвал необходимостью. Это нужно для сохранения жизни и здоровья москвичей.

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