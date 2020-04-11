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Оформление цифровых пропусков для поездок по Москве начнется 13 апреля

20:55
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Их наличие станет обязательным со среды

В Москве с 13 апреля вводятся специальные цифровые пропуска для поездок по городу и области. Порядок их получения и использования в своем блоге описал мэр столицы Сергей Собянин.
Как получить пропуск для поездок по Москве

Иметь пропуск нужно для поездок на любом виде личного и общественного транспорта. Получить  его может любой человек. Система будет  носить заявительный характер, но власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений.  Получить пропуск можно по sms на короткий номер 7377, по телефону +7 (495) 777-77-77, а также на портале mos.ru.

"Выберите услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполните необходимые данные, отправьте заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали", - указал Сергей Собянин.

Пропуска будут делиться на три категории: для поездок в медучреждения будут выдаваться на один день с указанием конкретного учреждения (их количество в течение недели ограничено не будет); безлимитные пропуска для поездок, связанных с работой, будут выдаваться на срок до 30 апреля включительно; для личных поездок (в магазин, на дачу, на вокзал и тому подобное) будет действовать один день, а число таких пропусков в неделю ограничено двумя.

Цифровые пропуска не требуются лицам младше 14 лет, а также для поездок в служебных целях военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей и иных служащих с удостоверениями установленного государством образца.

Для поездки на личном автомобиле нужно сообщить его государственный регистрационный номер, а для поездки в общественном транспорте — номер карты "Тройка" или "Стрелка" при их наличии. С собой нужно будет иметь паспорт и цифровой пропуск.

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