В Москве за сутки выявлены 1306 случаев заражения коронавирусом

Общее число больных превысило 10 тысяч

В Москве выросло число инфицированных коронавирусом. За сутки зарегистрировано 1306 случаев. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировано 10158 заболевших, 72 человека умерли.

Со следующей недели в столице начнёт действовать система пропусков. Оформить их можно будет с 13 апреля на сайте mos.ru. Пропуск нужен будет для перемещения по городу и области на личном или общественном транспорте. Пропуска будут действовать с 15 апреля до особого распоряжения властей.

В столице действует жёсткий режим самоизоляции. Из дома можно выходить только для похода в магазин, банк или аптеку. Разрешается выбросить мусор или погулять с собакой.

Московские больницы работают на пределе. Больных коронавирусом доставляют в более чем 35 лечебных учреждений. В Новой Москве завершается строительство инфекционного центра на 900 коек. Прорабатывается вопрос строительства ещё одной большой больницы.

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