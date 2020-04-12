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Число больных коронавирусом в России превысило 15700 человек

10:43
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Инфекция распространилась по всей стране

Число заразившихся коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 2186 человек и составило 15770 больных. Наибольший прирост дала Москва - 1306 заболевших. COVID-19 зарегистрирован практически во всех регионах страны.
Когда завершится эпидемия коронавируса в России

В большинстве областей и республик действуют серьёзные ограничения: введён режим карантина и самоизоляции. Власти просят людей как можно реже выходить из дома для того, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье водится система пропусков. Оформлять их можно дистанционно, они необходимы для поездок на личном или общественном транспорте. Для похода в магазин, аптеку или банк пропуск не требуется. Между двумя регионами будет действовать роуминг пропусков, проблем у жителей столицы и области не будет.

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