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В Сирии введены ограничительные меры из-за коронавируса

10:15
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

В стране объявлен комендантский час

В сирийском городе Хама ввели ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Временно приостановил работу крупный ремесленный центр.

Рынок появился несколько столетий назад. Мастера продают здесь национальные музыкальные инструменты, украшения, изделия из  драгоценных металлов, ковры, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в Сирии введён комендантский час, прекращено движение транспорта между провинциями, приостановлено авиасообщение. Всего в арабской республике выявлено 25 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли.

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