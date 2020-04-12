Друзья и родные молятся за здоровье сражённой инсультом Булановой

Певица попала в больницу

Татьяну Буланову сразил инсульт. О том, что 51-летняя певица доставлена в одну из больниц Санкт-Петербурга с подозрением на это заболевание, сообщили вечером 11 апреля местные СМИ.

Друзья и поклонники Булановой не спали всю ночь. Её близкий друг Артём Анчуков попросил россиян молиться о здоровье звезды. Ему удалось поговорить с певицей. По его словам, она находится в сознании, пишет "Комсомольская правда".

Год назад Буланова призналась, что у неё плохая память. Это может говорить о нехватке витамина В12 или о неправильном питании. Из-за этого артистка даже забывала строчки из своих песен во время выступлений. Проблемы с памятью также могут косвенно свидетельствовать о нарушении мозгового кровообращения, что, в свою очередь, обычно приводит к инсульту.

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