В США объявлен режим национального бедствия

В стране уже более полумиллиона заболевших COVID-19

Впервые в истории на всей территории США объявлен режим крупного бедствия. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.

Штаты вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 520 тысяч инфицированных, 20 тысяч человек умерли, сообщает РИА Новости. Больше всего заболевших в Нью-Йорке, там врачи уже не справляются с наплывом больных.

Всего в мире насчитывается 1782875 больных, зарегистрировано 108826 смертей от коронавируса. В России 13584 заболевших, 106 человек умерли.

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