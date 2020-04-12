ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США объявлен режим национального бедствия

10:08
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

В стране уже более полумиллиона заболевших COVID-19

Впервые в истории на всей территории США объявлен режим крупного бедствия. Соответствующее решение принял  президент Дональд Трамп.
В США установлен антирекорд смертности от COVID-19

Штаты вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 520 тысяч инфицированных, 20 тысяч человек умерли, сообщает РИА Новости. Больше всего заболевших в Нью-Йорке, там врачи уже не справляются с наплывом больных.

Всего в мире насчитывается 1782875 больных, зарегистрировано 108826 смертей от коронавируса. В России 13584 заболевших, 106 человек умерли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19 в США
Эпидемия CoVID-19 в США
Эпидемия CoVID-19 в США
Эпидемия CoVID-19 в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.