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Католики отмечают Пасху в онлайн-режиме

12:08
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Папа Римский провёл мессу в пустом соборе

Молитвы о том, чтобы пандемия быстрее закончилась, звучат в христианских храмах по всему миру. Католики отмечают Пасху. Из-за угрозы заражения  от богослужений в привычном формате пришлось отказаться. Главную мессу Папа Римский Франциск провёл в почти пустой базилике Святого Петра. Прихожане наблюдали за ней онлайн.
РПЦ проведёт на Пасху онлайн-литургию

Франциск не отменил ни одного богослужения в Страстную неделю. Но лично распорядился: закрыть храмы для посещения, организовав онлайн- и телетрансляции. Традиционное послание к граду и миру после Воскресной литургии он тоже читал в одиночестве.

В Турине, чтобы поддержать  тех, кто хотел бы пойти в храм, но пока вынужден остаться дома,  впервые  в прямом эфире демонстрируют одну из главных христианских святынь - плащаницу, в которую по преданию завернули тело Иисуса Христа. Реликвию в обычной жизни удаётся увидеть лишь немногим паломникам, сообщает "ТВ Центр".

Конечно, не всем ограничения даются легко.  В Берлине, например, один из священнослужителей даже обратился в суд, чтобы опротестовать временный запрет на посещение церкви, но получил отказ. Режим карантина в Германии пока смягчать не планируют. Власти напоминают: у коронавируса нет выходных и праздников.

Кардинально ситуация, конечно, не изменится и в ближайшие дни. Коррективы уже пришлось внести в церемонию схождения благодатного огня в Иерусалиме. Обычно она собирает сотни тысяч  паломников со всего света. Но на этот раз присутствовать будет разрешено только церковным  представителям. Которые потом доставят огонь  в свои страны.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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