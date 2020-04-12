Католики отмечают Пасху в онлайн-режиме

Папа Римский провёл мессу в пустом соборе

Молитвы о том, чтобы пандемия быстрее закончилась, звучат в христианских храмах по всему миру. Католики отмечают Пасху. Из-за угрозы заражения от богослужений в привычном формате пришлось отказаться. Главную мессу Папа Римский Франциск провёл в почти пустой базилике Святого Петра. Прихожане наблюдали за ней онлайн.

Франциск не отменил ни одного богослужения в Страстную неделю. Но лично распорядился: закрыть храмы для посещения, организовав онлайн- и телетрансляции. Традиционное послание к граду и миру после Воскресной литургии он тоже читал в одиночестве.

В Турине, чтобы поддержать тех, кто хотел бы пойти в храм, но пока вынужден остаться дома, впервые в прямом эфире демонстрируют одну из главных христианских святынь - плащаницу, в которую по преданию завернули тело Иисуса Христа. Реликвию в обычной жизни удаётся увидеть лишь немногим паломникам, сообщает "ТВ Центр".

Конечно, не всем ограничения даются легко. В Берлине, например, один из священнослужителей даже обратился в суд, чтобы опротестовать временный запрет на посещение церкви, но получил отказ. Режим карантина в Германии пока смягчать не планируют. Власти напоминают: у коронавируса нет выходных и праздников.

Кардинально ситуация, конечно, не изменится и в ближайшие дни. Коррективы уже пришлось внести в церемонию схождения благодатного огня в Иерусалиме. Обычно она собирает сотни тысяч паломников со всего света. Но на этот раз присутствовать будет разрешено только церковным представителям. Которые потом доставят огонь в свои страны.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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