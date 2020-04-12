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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

12:52
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Службы в храмах проходят без прихожан

Один из главных церковных праздников - Вербное воскресенье - отмечают 12 апреля православные верующие. В храме Христа Спасителя божественную литургию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РПЦ проведёт на Пасху онлайн-литургию

Торжественные службы прошли во всех церквях, но без прихожан. Ранее РПЦ из-за пандемии призвала верующих молиться дома. Освятить вербу также можно самостоятельно, прочитав молитву и окропив её святой водой.

В столичном регионе и некоторых других субъектах - для посещения закрыты кладбища, напоминает "ТВ Центр".

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