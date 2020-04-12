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В России отмечают День космонавтики

11:26
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Мероприятия пройдут дистанционно

В России и во всём мире 12 апреля отмечают День космонавтики. 59 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт на орбиту Земли.

Перед нашей страной по-прежнему стоят важнейшие задачи в деле освоения космоса - покорение планет Солнечной системы, переход на новую технику, сообщает "ТВ Центр".

В этом году День космонавтики отмечают в условиях повышенной безопасности. Многие мероприятия пройдут дистанционно. На орбите дело Юрия Гагарина продолжают россияне Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Они поздравили всех россиян с праздником.

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