"Мы устали": Зеленский удивил странным заявлением

На Украине растёт число заболевших COVID-19

Владимир Зеленский и его команда устали от коронавируса. Откровенное признание, которое странно слышать от главы европейского государства, прозвучало 12 апреля.

"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены", - написал Зеленский на своей странице в Instagram. Он сообщил, что на Украине увеличивается выпуск масок и защитных костюмов.

На Украине зарегистрировано две с половиной тысячи заразившихся коронавирусом, 73 человека умерли. В мире диагноз COVID-19 поставлен 1782875 больным, скончались 108826 инфицированных.

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