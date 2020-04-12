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"Мы устали": Зеленский удивил странным заявлением

13:27
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

На Украине растёт число заболевших COVID-19

Владимир Зеленский и его команда устали от коронавируса. Откровенное признание, которое странно слышать от главы европейского государства, прозвучало 12 апреля.
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"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены", - написал Зеленский на своей странице в Instagram. Он сообщил, что на Украине увеличивается выпуск масок и защитных костюмов.

На Украине зарегистрировано две с половиной тысячи заразившихся коронавирусом, 73 человека умерли. В мире диагноз COVID-19 поставлен 1782875 больным, скончались 108826 инфицированных.

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