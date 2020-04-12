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В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

11:47
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

За сутки выписаны из больниц 188 человек

В Москве за сутки ещё 188 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Данные привела заммэра города Анастасия Ракова. Таким образом, всего количество выздоровевших в столице увеличилось до 687 человек.
В Москве за сутки выявлены 1306 случаев заражения коронавирусом

По её словам, в больницах города созданы условия для качественной диагностики и лечения болезни.  Больные находятся под наблюдением сборных команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога и реаниматолога. Выписанные из больниц пациенты получили рекомендации врачей.

По данным на 12 апреля, в Москве зарегистрировано 10158 больных коронавирусом, умерли 72 человека. В России больных насчитывается 15770 человек, скончались от последствий болезни 130 пациентов.

В столице и области с 15 апреля вводится режим пропусков. Из можно получить с 13 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

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