В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки выписаны из больниц 188 человек

В Москве за сутки ещё 188 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Данные привела заммэра города Анастасия Ракова. Таким образом, всего количество выздоровевших в столице увеличилось до 687 человек.

По её словам, в больницах города созданы условия для качественной диагностики и лечения болезни. Больные находятся под наблюдением сборных команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога и реаниматолога. Выписанные из больниц пациенты получили рекомендации врачей.

По данным на 12 апреля, в Москве зарегистрировано 10158 больных коронавирусом, умерли 72 человека. В России больных насчитывается 15770 человек, скончались от последствий болезни 130 пациентов.

В столице и области с 15 апреля вводится режим пропусков. Из можно получить с 13 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

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