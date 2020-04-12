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Представитель Татьяны Булановой выступил с заявлением о её здоровье

14:57
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

У артистки диагностировали тяжёлое заболевание

Официальный представитель Татьяны Булановой назвал диагноз, с которым она попала в реанимацию одной из петербургских больниц. У певицы микроинсульт, сообщил Константин Андреев в интервью РИА Новости. Врачи оценивают состояние Булановой как стабильное, она чувствует себя лучше.
Друзья и родные молятся за здоровье сражённой инсультом Булановой

Артистка почувствовала себя плохо два дня назад. Сообщалось, что у неё возникли проблемы с сердцем.

Известно, что примерно год назад у Булановой наблюдались проблемы с памятью, в чём она сама призналась. Медики полагают, что это может свидетельствовать о нехватке витамина В12. Артистка говорила, что иногда на сцене забывает строчки из своих песен.

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