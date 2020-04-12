Немерюк: Не обеспечивающие соцдистанцию магазины могут быть закрыты

Предприятия торговли проверяют ежедневно

Столичные магазины, не соблюдающие правила по обеспечению социальной дистанции, могут быть закрыты. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он рассказал, что при проверке торговых объектов на наличие специальной разметки для обеспечения социальной дистанции выявлены первые нарушения.

Так, по результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Задача ежедневных контрольных мероприятий - выявлять объекты, не соблюдающие требования по безопасности покупателей во время режима повышенной готовности. В результате мониторинга в некоторых магазинах было обнаружено отсутствие специальной разметки. Эти нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки.

Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений, сказал Алексей Немерюк. Он добавил, что подобные проверки проходят постоянно, а к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры - вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности.

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