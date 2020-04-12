В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

Они помещены в обсервационные центры

За последние сутки в Москве к административной ответственности привлечены четыре нарушителя карантина с подтверждённым диагнозом коронавирус. Всего за нарушение правил карантина оштрафованы уже 30 жителей столицы, об этом сообщила пресс-служба Объединения административно-технических инспекций Москвы.

Всем нарушителям оформлены постановления о штрафе, затем они были доставлены в специально оборудованный обсервационный центры в Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения. Всем дополнительно разъяснили последствия нарушения карантина и рассказали о предусмотренной ответственности.

Москвичам, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в легкой форме, разрешено лечиться дома. Во время лечения больные находятся под пристальным наблюдением врачей. Для прохождения лечения вне стационара заболевшим оформляется специальное согласие для соблюдения строгого домашнего карантина. Каждому оставшемуся на лечении дома при оформлении специального согласия разъясняются правила прохождения лечения, соблюдения строгого карантина до полного выздоровления, а также ответственность за нарушение этих правил.

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