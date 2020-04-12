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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

13:34
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Температура опустится ниже нормы

Синоптики предупреждают о резком похолодании на юге России. В Москве на следующей неделе тоже будет некомфортная погода. Ожидаются заморозки и снег.
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По данным Гидрометцентра, в ночь на 15 апреля температура опустится до минус трёх градусов, а днём в этот день будет не выше плюс пяти.

При этом прогнозируются снег, мокрый снег и дождь. Характер погоды не изменится до конца недели.

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. В большинстве регионов Южного федерального округа из-за заморозков объявлен оранжевый уровень опасности.

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