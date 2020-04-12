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Историк моды Васильев доставлен в Коммунарку после лечения чесноком

13:45
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

У него двусторонняя пневмония

Историк моды Александр Васильев попал в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких. Несколько дней назад он почувствовал недомогание, но решил лечиться сам: пил чай с мёдом и лимоном, ел чеснок и имбирь.
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После того, как к высокой температуре добавился сильный сухой кашель, Васильев позвонил телеведущей Арине Шараповой, а та, в свою очередь, связалась с Еленой Малышевой. Известный врач рекомендовала срочно вызвать коллеге скорую. Приехавшие по вызову врачи отвезли Васильева в больницу. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Ведущий "Модного приговора" сдал анализ на коронавирус, но результата пока нет. Он надеется на скорую выписку домой, а пока общается с друзьями и коллегами по телефону и работает на компьютере.

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