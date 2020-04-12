Голикова: Россия не выйдет из ограничительных мер к 9 мая

Их отмена возможна лишь к лету

Россия не сможет полностью справиться с коронавирусом ко Дню Победы, полный выход из ограничительных мер возможен к лету. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Снятие режима ограничений возможно к этому сроку лишь в случае, если граждане будут выполнять все рекомендации по дистанцированию и самоизоляции.

По словам Голиковой, ближайшие пять дней покажут - выходит ли Россия на пик по числу заболевших СOVID-19 или ещё нет. 14-16 апреля станут решающими днями, а эффект от принимаемых властями мер можно будет увидеть только к 30 апреля.

Между тем никаких решений об отмене или переносе празднования Дня Победы пока не принималось. 11 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы в Москве обязательно состоится 9 мая или позднее. Возможно, что праздничные мероприятия пройдут без участия ветеранов.

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