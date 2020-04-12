В Кремле рассказали о скучающем по живому общению Путине

Президент работает на удалёнке

Владимир Путин скучает по живому общению с людьми, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности", - сказал представитель президента.

Песков подчеркнул, что этот факт не влияет на интенсивность графика главы государства – сейчас он гораздо более напряжённый, чем в обычные дни.

После того, как в начале апреля Владимир Путин перешёл на удалённую работу, он трижды обращался к гражданам России, провёл несколько совещаний в режиме видеоконференций, часто разговаривает по телефону с мировыми лидерами. Президент ведёт активную работу и следит за ситуацией с распространением коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"