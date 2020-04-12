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В Иркутске поймали группу сбежавших их психбольницы пациентов

16:47
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Перед побегом они угрожали медсестре

Из психиатрической больницы в Иркутске сбежали шесть пациентов. Полиции удалось задержать их по горячим следам. В отношении больных заведено уголовное дело по факту угрозы убийством.
Уволен главврач психбольницы, где санитары издевались над стариком

Известно, что шестеро мужчин напали на медсестру, угрожали ей и санитару физической расправой. После этого они покинули территорию лечебного учреждения.

Очевидцы заметили группу мужчин в районе реки Ушаковки. На место прибыли полицейские, при виде которых беглецы предприняли попытку скрыться. Во время погони за пациентами психбольницы силовикам пришлось несколько раз преодолевать реку вброд.

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