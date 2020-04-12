ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье растёт число заболевших пневмонией

15:23
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

В области будут делать больше тестов на коронавирус

В Московской области наблюдается рост числа заболевших пневмонией. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Наблюдаются средние и сложные случаи.
В Подмосковье вводятся электронные пропуска для поездок на транспорте

Глава региона также сообщил о том, что мощность тестирования на коронавирус в Подмосковье увеличат до семи тысяч анализов в сутки.

"Три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это вообще ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на семь тысяч тестов в сутки", - сказал Воробьёв. Ранее в московском регионе было принято решение проводить диагностику на коронавирус всех больных с выявленной пневмонией.

Московская область занимает второе место в России по числу инфицированных коронавирусом. В регионе зарегистрировано 1360 больных. Всего в стране выявлено 15770 заболевших, 130 человек умерли. В мире диагноз COVID-19 поставлен 1782875 заболевшим, скончались 108826 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.