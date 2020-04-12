В Подмосковье растёт число заболевших пневмонией

В области будут делать больше тестов на коронавирус

В Московской области наблюдается рост числа заболевших пневмонией. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Наблюдаются средние и сложные случаи.

Глава региона также сообщил о том, что мощность тестирования на коронавирус в Подмосковье увеличат до семи тысяч анализов в сутки.

"Три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это вообще ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на семь тысяч тестов в сутки", - сказал Воробьёв. Ранее в московском регионе было принято решение проводить диагностику на коронавирус всех больных с выявленной пневмонией.

Московская область занимает второе место в России по числу инфицированных коронавирусом. В регионе зарегистрировано 1360 больных. Всего в стране выявлено 15770 заболевших, 130 человек умерли. В мире диагноз COVID-19 поставлен 1782875 заболевшим, скончались 108826 человек.

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