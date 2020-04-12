Названо число москвичей, выходящих из дома на длительное время

Они могут заразить свои семьи

Москвичи стали чаще выходить на улицу. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что только 10 апреля более трёх с половиной миллионов жителей города находились вне дома более шести часов. Информация была получена от сотовых операторов.

В штабе напомнили, что при возвращении домой человек может передать вирус своим близким. Таким образом гипотетически можно заразить от шести до девяти миллионов человек.

C 29 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции для граждан. С этого времени выписано 30 штрафов за нарушение режима. С 15 апреля в Москве вводится система попусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

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