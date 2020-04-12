ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо число москвичей, выходящих из дома на длительное время

15:50
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Они могут заразить свои семьи

Москвичи стали чаще выходить на улицу. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что только 10 апреля более трёх с половиной миллионов жителей города находились вне дома более шести часов. Информация была получена от сотовых операторов.
В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

В штабе напомнили, что при возвращении домой человек может передать вирус своим близким. Таким образом гипотетически можно заразить от шести до девяти миллионов человек.

C 29 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции для  граждан. С этого времени выписано 30 штрафов за нарушение режима. С 15 апреля в Москве вводится система попусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.