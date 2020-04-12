ВОЗ обвинила москвичей в расслабленном поведении

Из-за этого выросло число больных коронавирусом

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал результатом расслабленного поведения жителей города за последние 10 дней. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

"К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня", - сказала она.

Между тем по данным столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом, только 10 апреля более трёх с половиной миллионов жителей города находились вне дома более шести часов. Они могли заразить своих близких.

C 29 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции для граждан. С этого времени выписано 30 штрафов за нарушение режима. С 15 апреля в Москве вводится система попусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Оформление пропусков начнётся 13 апреля.

По данным на 12 апреля, в Москве зарегистрировано 10158 больных коронавирусом, часть из них проходит лечение на дому. Таким заболевшим запрещено выходить на улицу, они должны соблюдать карантин. С начала пандемии в столице умерли 72 человека с диагнозом COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"