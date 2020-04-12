Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса

Приступить к работе он пока не сможет

Бориса Джонсона выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Некоторое время премьер-министр Великобритании будет находиться в своей загородной резиденции. Полноценно работать Джонсон пока не сможет.

Глава правительства поблагодарил врачей больницы Святого Томаса за оказанную ему высококлассную помощь. Британская пресса уже пошутила, что премьер восстал из мёртвых, ведь его выписали из больницы в день католической Пасхи.

Диагноз COVID-19 Джонсону поставили 6 апреля. Некоторое время он лечился дома, но затем его поместили в больницу.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 79000 больных коронавирусом, почти 10 тысяч человек умерли. В мире насчитывается 1782875 инфицированных, скончались 108826 человек.

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