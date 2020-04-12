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В Москве провели масштабную дезинфекцию улиц (видео)

17:42
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Обработаны городские общественные пространства

В Москве прошла масштабная дезинфекция улиц. Видео обработки размещено в Сети.
Дезинфекцию улиц российского города военными сняли на видео

Видно, как десятки оранжевых машин моют дороги, тротуары, парковки, а также дворовые территории. Специальным раствором обработали входы в метро, остановки и территории вокруг больниц.

По данным на 12 апреля, в Москве выявлено 10158 случаев коронавируса, 72 человека скончались. В России насчитывается 15770 заражённых, умерли 130 человек.

 

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