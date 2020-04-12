В Москве изменён порядок оказания помощи беременным

Ограничены посещения женских консультаций

Московские власти приняли решение изменить порядок оказания медицинской помощи беременным. Им ограничили посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений.

Будущим мамам предложено соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребёнка от заражения коронавирусом. Отмечается, что ходить к специалистам в женскую консультацию можно только для постановки на учёт, проведения УЗИ и введения антирезусного иммуноглобулина.

Плановые посещения женских консультаций на время откладываются. Если беременной нужно сдать анализы, то их могут передать родственники или знакомые. Обсудить результаты тестов со своим врачом можно будет в онлайн-режиме. Также дистанционно можно оформить больничный лист.

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