Названа истинная причина скандала между Прилучным и Муцениеце

Тайну раскрыл известный продюсер

Агата Муцениеце зря обвиняет Павла Прилучного в рукоприкладстве. Актёр её и пальцем не тронул, так полагает продюсер Андрей Разин. Он позволил себе вмешаться в конфликт между артистами, объявившими в феврале о разводе.

Истинная причина скандала – обыкновенная ревность, уверен Разин. Он считает, что имеет место быть спланированная провокация со стороны Муцениеце.

"Всё, что она говорит, что, якобы, её кто-то бьет - выдумки. Паша - бывший боксёр, а боксёры никого вне ринга не бьют", - завил Разин.

Это выше его достоинства. Это полная ложь. Она умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него.

Продюсер "Ласкового мая" уверен, что Агата заварила эту кашу специально: она ревнует Павла даже к полотенцу или стулу. Разин пожалел Прилучного, жизнь которого, по его мнению, превратилась в ад, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, на днях Агата Муцениеце обвинила своего мужа Павла Прилучного в том, что он поднял на неё руку и довел до слёз детей. Актриса также заявила, что Павел много пьёт. При этом в полицию актриса предпочла не обращаться.

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