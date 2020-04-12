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В России объявлено о массовой отмене поездов дальнего следования

19:29
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Упал спрос на билеты

С 15 апреля в России отменяются 32 поезда дальнего следования, столько же поездов изменяют периодичность курсирования. Такое решение приняла компания РЖД в связи с малой загрузкой составов.
Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из зарубежных стран

Ранее в России на фоне пандемии коронавируса  было сокращено количество авиарейсов и прекращено сообщение с зарубежными странами. Самолёты летают только для осуществления вывозных рейсов.

Также в регионах изменилось расписание курсирования пригородных электропоездов и междугородних автобусов. Спрос на перевозки падает из-за введения режима самоизоляции и пропускной системы.

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