В России объявлено о массовой отмене поездов дальнего следования

Упал спрос на билеты

С 15 апреля в России отменяются 32 поезда дальнего следования, столько же поездов изменяют периодичность курсирования. Такое решение приняла компания РЖД в связи с малой загрузкой составов.

Ранее в России на фоне пандемии коронавируса было сокращено количество авиарейсов и прекращено сообщение с зарубежными странами. Самолёты летают только для осуществления вывозных рейсов.

Также в регионах изменилось расписание курсирования пригородных электропоездов и междугородних автобусов. Спрос на перевозки падает из-за введения режима самоизоляции и пропускной системы.

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