Мошенники начали торговать электронными пропусками для поездок по Москве

Пропуск выдаётся бесплатно, напомнили в мэрии

В соцсетях появились предложения оформить цифровые пропуска для выхода из дома в Москве и передвижения на транспорте. Мэрия столицы обратилась к москвичам с предостережением.

"Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники. Так, в Telegram появился бот, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационных технологий города Москвы.

Власти напомнили, что цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если кто-то предлагают оформить их за деньги - это мошенники. О них надо сразу же сообщать в полицию.

Накануне, 11 апреля мэр Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуска можно оформить с 13 апреля, они начнут действовать с 15 апреля. Заявку на пропуск необходимо подать на портале mos.ru, по СМС или по телефону. Подробная инструкция размещена на официально сайте Сергея Собянина.

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