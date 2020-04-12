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Мошенники начали торговать электронными пропусками для поездок по Москве

19:42
  • воскресенье
  • 12 апреля 2020

Пропуск выдаётся бесплатно, напомнили в мэрии

В соцсетях появились предложения оформить цифровые пропуска для выхода из дома в Москве и передвижения на транспорте. Мэрия столицы  обратилась к москвичам с предостережением.
Собянин объяснил порядок действия цифровых пропусков в Москве

"Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники. Так, в Telegram появился бот, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационных технологий города Москвы.

Власти напомнили, что цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если кто-то предлагают оформить их за деньги - это мошенники. О них надо сразу же сообщать в полицию.

Накануне, 11 апреля мэр Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуска можно оформить с 13 апреля, они начнут действовать с 15 апреля. Заявку на пропуск необходимо подать на портале  mos.ru, по СМС или по телефону. Подробная инструкция размещена на официально сайте Сергея Собянина.

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