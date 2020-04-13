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Пожарные спасли людей при возгорании в Москве (видео)

08:29
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Возгорание оперативно ликвидировали

Крупный пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы - его площадь составила две тысячи квадратных метров.

Возгорание началось рано утром в квартире на верхнем - восьмом  этаже, пламя быстро распространилось на чердак и кровлю. Во время тушения были спасены несколько человек, а жильцы эвакуированы. Никто не пострадал, передает "Газета.Ru".

Сейчас возгорание ликвидировано, идет разбор завалов и проливка конструкций. К тушению привлекались120 спасателей. Наготове был пожарный вертолет, но помощь авиации не понадобилась.

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