Трамп поблагодарил Путина за сделку по нефти

Появились детали телефонного разговора лидеров России и США

Достигнутую договорённость о сокращении добычи нефти в воскресенье обсудили по телефону Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Лидеры трёх ведущих в этой отрасли стран поддержали соглашение, отметив, что оно способствует стабилизации мирового рынка энергоресурсов и устойчивости глобальной экономики в целом. Главы государств условились о продолжении контактов.

Как пишут "Известия" со ссылкой на заявление Белого дома, "Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков".

Также Владимир Путин и Дональд Трамп провели отдельный телефонный разговор. Помимо обсуждения ситуации на мировых рынках, президенты рассмотрели актуальные вопросы стратегической безопасности. Российский лидер поздравил американского коллегу с праздником Пасхи, который отмечают западные христианские конфессии. За последние три дня Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали по телефону уже четыре раза.

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