Цены на нефть начали расти после сделки ОПЕК+

О чем удалось договориться?

Ценовые войны на рынке нефти завершились заключением беспрецедентной сделки. Страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории снижении нефтедобычи - на 9 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки на ближайшие 2 месяца. А далее - на меньшую величину.

Достигнуть соглашения удалось далеко не сразу. Условия сделки, согласованные в четверг, пришлось изменить ради компромисса с Мексикой, которая грозила заблокировать документ. Мехико отказался снижать объёмы на 400 тысяч баррелей в сутки, как было предложено.

На следующий день - на встрече "большой двадцатки" по энергетике - страну переубедить не смогли. Поэтому в воскресенье вечером пришлось проводить ещё одно - экстренное - заседание, где договориться всё-таки удалось. 300 тысяч баррелей из мексиканской доли взяли на себя США. Мехико сократит добычу в течение мая-июня только на 100 тысяч бочек в сутки. Документ подписан всеми участниками переговоров.

Разрабатывать новое соглашение пришлось после того, как месяц назад страны ОПЕК+ безуспешно попытались договориться о сокращении добычи нефти. Из-за провала переговоров цена марки Brent откатилась к трёхлетним минимумам. А это сильно ударило по экономике всех добывающих стран.

Как пишет "Газета.Ru", в понедельник стоимость фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI возросла более чем на 7%. Цена североморской нефтяной смеси марки Brent увеличилась почти на 4,5% за баррель, до 33,2 доллара.

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