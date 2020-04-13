ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на нефть начали расти после сделки ОПЕК+

08:47
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

О чем удалось договориться?

Ценовые войны на рынке нефти завершились заключением беспрецедентной сделки. Страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории снижении нефтедобычи - на 9 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки на ближайшие 2 месяца. А далее - на меньшую величину.
Трамп поблагодарил Путина за сделку по нефти

Достигнуть соглашения удалось далеко не сразу. Условия сделки, согласованные в четверг, пришлось изменить ради компромисса с Мексикой, которая грозила заблокировать документ. Мехико отказался снижать объёмы на 400 тысяч баррелей в сутки, как было предложено.

На следующий день - на встрече "большой двадцатки" по энергетике - страну переубедить не смогли. Поэтому в воскресенье вечером пришлось проводить ещё одно - экстренное - заседание, где договориться всё-таки удалось. 300 тысяч баррелей из мексиканской доли взяли на себя США. Мехико сократит добычу в течение мая-июня только на 100 тысяч бочек в сутки. Документ подписан всеми участниками переговоров.

Разрабатывать новое соглашение пришлось после того, как месяц назад страны ОПЕК+ безуспешно попытались договориться о сокращении добычи нефти. Из-за провала переговоров цена марки Brent откатилась к трёхлетним минимумам. А это сильно ударило по экономике всех добывающих стран.

Как пишет "Газета.Ru", в понедельник стоимость фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI возросла более чем на 7%. Цена североморской нефтяной смеси марки Brent увеличилась почти на 4,5% за баррель, до 33,2 доллара.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ОПЕК
ОПЕК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.