Сервис оформления цифровых пропусков заработал на сайте мэрии

Их наличие станет обязательным с 15 марта

Чтобы остановить распространение инфекции в столице и Подмосковье вводится пропускной режим. Уже сегодня можно оформить цифровые документы, которые со среды станут обязательны для всех, кроме военнослужащих, государственных и муниципальных чиновников, судей и некоторых других категорий граждан. В разных российских регионах применяют свои меры, в зависимости от ситуации.

По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы 3,5 миллиона человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов. Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Причина - чрезмерно расслабленное поведение горожан. Это цитата представителя Всемирной организации здравоохранения. В течение последних десяти дней люди и гулять ходили, и в шоппинге себя не ограничивали.

В субботу выписано более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции - люди собирались в группы и находились на улице без конкретной причины, установленной указом Мэра. Можно выходить в магазин, аптеку, поликлинику, на прогулку с собакой, вынести мусор.

Нарушения и послужили основной причиной введения пропускной системы. Получить пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок открытый.

"Я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения", - сообщил мэр города Сергей Собянин.

Не будет нужен пропуск и горожанам младше 14 лет. Для поездок на работу достаточно один раз оформить документ, он будет действовать до 30 апреля. Если к врачу надо ехать на машине или общественном транспорте, разрешение нужно будет оформлять на каждую такую поездку. А вот выехать в город по другим уважительным причинам разрешат лишь два раза в неделю.

Оформить документ можно будет 3 способами. С понедельника на сайте mos.ru открылся специальный раздел. Указать нужно будет фамилию, имя, отчество, паспортные данные, маршрут следования, госномер автомобиля или номер транспортной карты. Второй способ получить пропуск - отправить всю эту информацию на короткий номер 7377. Данные также можно сообщать в единую справочную службу правительства Москвы по телефону. Специалисты всё оформят. Пропускную систему вводит и Подмосковье. Выданные там документы будут действовать, в том числе, и в Москве. А московские - в области.

По данным столичных властей, пенсионеры оказались самыми дисциплинированными. Почти половина заболевших - это люди в возрасте до сорока пяти лет. В столице число подтвержденных случаев коронавируса перевалило за десять тысяч. Больницы готовы принять новых пациентов. В столичных клиниках оборудуют дополнительные койко-места.

Дмитрий Гусев. Матвей Шестаков. Ольга Скрипникова. "ТВ Центр".

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