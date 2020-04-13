Рассекречены документы о зверствах фашистов в концлагере под Веной

Минобороны России обнародовало документы об освобождении Вены

Министерство обороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков. В честь исторической даты на сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел "Венский вальс Победы", передает "ТВ Центр".

Там опубликованы боевые донесения, сводки с фронтов, схемы наступления советских войск, наградные листы, фотографии и воспоминания участников освобождения столицы Австрии.

Из документов следует, что Красной армии противостояли отборные силы противника, в том числе, танковые дивизии СС. Также в материалах есть сведения о зверствах фашистов в концлагере Кайзерштайнбрух под Веной, где погибли около 13 тысяч наших военнопленных.

В рассекреченных документах сохранились многочисленные свидетельства о героизме красноармейцев. 13 апреля в честь годовщины освобождения Вены на Поклонной горе в Москве будет дан торжественный салют.

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